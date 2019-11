Da Cesano Maderno a Limbiate, “Un fiore per tutte” contro la violenza sulle donne

Un fiore per dire no alla violenza sulle donne. Un fiore come simbolo della Respect Week che ha racchiuso gli eventi coordinati dalla Provincia di Monza e Brianza. “Un fiore per tutte” in marcia da Cesano Maderno a Limbiate con la staffetta che ha portato in prima fila le scuole: da palazzo Arese Borromeo all’istituto Pacle di Limbiate, passando un ideale testimone una volta raggiunti gli istituti Majorana, Versari, Castiglioni e Pacle. Con interviste a Maria Grazia Di Battista, dirigente scolastico dell’Istituto Versari, l’assessore cesanese all’Istruzione Pietro Nicolaci, Giovanna Lauria dell’Ufficio scolastico territoriale.

Gionata Pensieri

