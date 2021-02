Da Carate Brianza a Lecco, la “transumanza” dei walkers per salutare l’inverno (e un riscatto post Covid) Il gruppo “LamberWalkers” di Carate Brianza organizza per il 14 febbraio una camminata da Carate a Lecco, “prima vera transumanza di saluto all’inverno” e possibilità di riscatto post Covid. Si raccomandano mascherina, acqua e bastoncini.

Una camminata da Carate Brianza a Lecco, “prima vera transumanza di saluto all’inverno”, è organizzata dal gruppo “LamberWalkers” di Carate Brianza. Appuntamento del gruppo di cammino il 14 febbraio. Proposta come perfetta sintesi tra sport e goliardia, è descritta come la “prima, vera possibilità di riscatto post Covid per chi, come noi, ha passato questi lunghi mesi in casa sul divano, contando le ore, aspettando che i recinti si aprissero”.

La partenza è fissata alle 7.45 dal parcheggio della stazione di Villa Raverio (Besana in Brianza). Da qui, i camminatori del Lambro passeranno dal via per “partecipare alla prima epica traversata Brianzol-lecchese che li vedrà impegnati lungo il tragitto tra sentieri, cascine, colline ripide e tortuose, fango, vento gelido, caldo tremendo e stridor di denti, per arrivare nella gloriosa Lecco, terra di manzoniana memoria”. Si raccomandano mascherina, acqua e bastoncini.

Alert per i seriosi: “Ricordiamo a tutti i partecipanti che sarà bandita ogni forma di doping, tranne prosecchi, birre, baguettes, salsicce di maiale, salumi vari e dolci di ogni forma e sostanza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA