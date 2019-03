Da Cantù per spacciare in stazione a Monza: arrestato un trentenne Si tratterebbe di uno dei maggiori spacciatori di marijuana presenti sulla piazza monzese: è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio O.O., un trentenne di origini nigeriane residente a Cantù.

Si tratterebbe di uno dei maggiori spacciatori di marijuana presenti sulla piazza monzese: è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio O.O., un trentenne di origini nigeriane residente a Cantù da tempo “osservato speciale” degli agenti di pubblica sicurezza di Monza impegnati nelle vie adiacenti alla stazione ferroviaria. Quando, martedì 5 marzo, l’hanno notato in un bar con alcuni connazionali, tra i quali una 19enne, l’uomo si è mostrato subito particolarmente nervoso.

La droga e il denaro sequestrati

(Foto by Roberto Magnani)

Bloccato e perquisito insieme all’amica diciannovenne gli agenti gli hanno trovato addosso 200 grammi di marijuana nascosta nelle mutande oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio. La stessa sostanza, venti grammi, l’aveva nella borsetta la ragazza che si è detta estranea ed è stata denunciata a piede libero. Quanto a O.O. ha cercato di giustificarsi asserendo che i 200 grammi erano per uso personale. All’operazione hanno partecipato in ausilio anche i militari dell’esercito in presidio in stazione.

Sempre il zona stazione gli agenti hanno anche arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 37enne di originario del Brasile e residente a Carate Brianza: intervenuti per invitarlo a calmarsi in quanto teneva comportamenti molesti, l’uomo si è scagliato contro i militari dell’esercito in presidio davanti allo scalo, costretti a chiamare in ausilio la polizia. Anche gli agenti sono stati colpiti con calci e pugni finchè non sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Infine, domenica 3 marzo, attorno alle 19.30, gli agenti di una volante commissariato sono intervenuti in via Boccaccio dove poco prima erano stati segnalati due individui accostati ad alcune auto in sosta. In effetti, al loro arrivo, gli agenti hanno notato due stranieri, intenti a osservare negli abitacoli di alcune vetture, che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a dileguarsi, il secondo, un marocchino di 31 anni senza fissa dimora è stato bloccato in via Carlo Alberto, dove ha tentato di colpire gli agenti, e denunciato a piede libero per tentato furto.

