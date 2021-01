Cultura e sport in città e molto altro, LabMonza apre il dibattito: incontri online Una serie di incontri promossi da LabMonza per discutere del capoluogo della Brianza, del suo presente, del suo futuro. A partire da cultura e sport. Si parte il 23 gennaio.

Penderà il via sabato 23 gennaio un ciclo di incontri e confronti tematici promossi da LabMonza, il gruppo monzese nato per promuovere il rinnovamento della sinistra. Si inizia con un doppio appuntamento per il debutto: una tavola di confronto dedicata all’ampio tema della cultura in città e un secondo momento riservato allo sport. «Si tratta delle prime due tappe di un percorso che si concluderà a giugno, nel corso del quale cercheremo di metterci in ascolto delle realtà locali e di tutti quei cittadini che lavorano nei tanti settori che compongono la vita della nostra città», spiegano gli organizzatori.

Il primo dei due appuntamenti del 23 gennaio si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30, e si discuterà di cultura, istruzione e biblioteche, poi dalle 17 alle 19 si parlerà di sport. Per seguire e partecipare alla diretta Zoom basterà cliccare sul link che sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di LabMonza.

«L’obiettivo dei tavoli proposti è quello di fotografare con l’aiuto di esperti e lavoratori dei vari settori e di tutte le persone interessate, la situazione a Monza rispetto a ciascuna tematica, attraverso il confronto plurale e rispettoso di idee, opinioni e voci diverse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA