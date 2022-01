Cucina, allenamento a Seregno verso il campionato italiano: per i cuochi sfida su spreco alimentare e street food

La Federazione italiana cuochi, per gli associati del Nord Italia, ha organizzato nei locali dell’istituto enogastronomico e ospitalità alberghiera Ballerini di Seregno un corso propedeutico ai campionato italiani in programma in febbraio a Rimini. Con nuove sfide per i professionisti in gara.