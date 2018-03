Croce Bianca, le sezioni brianzole attivano il numero verde per i trasporti privati È disponibile da lunedì 19 marzo un nuovo servizio messo a disposizione dai mezzi della Croce Bianca: il numero verde 800 127988 per prenotare un’ambulanza per un trasporto privato.

È disponibile da lunedì 19 marzo un nuovo servizio messo a disposizione dai mezzi della Croce Bianca: un numero verde dedicato per prenotare un’ambulanza per un trasporto privato, che sia l’accompagnamento a visite specialistiche o un trasferimento di lunga percorrenza. La copertura del servizio è garantita da cinque sezioni della Croce Bianca brianzola: Biassono, Cesano Maderno, Giussano, Mariano Comense e Seveso.

«Abbiamo pensato di offrire le nostre ambulanze per chi necessita di accompagnamento a visite specialistiche, ma anche per trasferimenti di lunga percorrenza, per ricoveri o dimissioni, soprattutto per pazienti anziani o invalidi e per gli spostamenti da diverse strutture ospedaliere», ha spiegato al Cittadino Emanuela Riboldi, presidente della sezione di Biassono della Croce Bianca.

Il servizio risponde al numero 800 127988, attivo da lunedì a venerdì. In questo modo ciascuna delle cinque sezioni coinvolte metteranno a disposizione a rotazione i propri mezzi una volta alla settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA