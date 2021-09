Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid, vaccinazioni in Lombardia all’80%: «Possiamo parlare di immunità di gregge» “Oggi abbiamo raggiunto l’80% della popolazione lombarda vaccinata con ciclo completo, si comincia a parlare di ‘immunità di gregge’”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Nella giornata in cui la Regione Lombardia ha annunciato il via alla somministrazione della terza dose di vaccino anticovid dal 20 settembre, è arrivato anche l’aggiornamento sui numeri della campagna vaccinale.

“Oggi abbiamo raggiunto l’80% della popolazione lombarda vaccinata con ciclo completo. Un traguardo importante che ci fa sentire più tranquilli, considerato che per la maggior parte delle infezioni sopra tale soglia si comincia a parlare di ‘immunità di gregge’. Credo che, se chi ancora non ha aderito si convincerà, le problematiche legate al Covid si ridurranno in maniera sostanziale e, mi auguro, definitiva”, ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine di una conferenza stampa.

“Le disposizioni che ci sono arrivate dalla struttura Commissariale e dal Ministero della Salute – ha proseguito il governatore – ci dicono che da lunedì 20 settembre si partirà con la terza dose, iniziando da alcune categorie esposte maggiormente al rischio. Il nostro piano per questa nuova fase è già stato approvato dal Governo, già dalla fine di giugno, quindi siamo pronti”.

