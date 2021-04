Covid: dal 26 aprile col “giallo rafforzato” riaperture con attività all’aperto e tutte le scuole in presenza

La data è il 26 aprile. È il giorno indicato per la riapertura all’aperto di diverse attività in Italia: ristorazione (pranzo e cena), sport e spettacolo all’aperto nelle zone in giallo rafforzato. Anche scuole in presenza in ogni ordine e grado in zone gialle e arancioni.