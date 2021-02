Covid, quasi raddoppiati in positivi ad Agrate: il sindaco raccomanda attenzione In una settimana i casi sono passati da 30 a 58, con un decesso. Il primo cittadino Simone Sironi: «Possiamo fare delle ipotesi sulle cause di questa crescita, per esempio in relazione alle più estese aperture e libertà di movimento».

Quasi raddoppiati i contagi da Covid-19 ad Agrate Brianza. Secondo i dati di Ats nel giro di una settimana si è passati da 30 a 58 positivi. Inoltre sono anche in aumento i decessi saliti da 31 a 32 unità in sette giorni. « Purtroppo nel corso della settimana appena conclusa abbiamo avuto un aumento significativo di positività nel nostro Comune. Possiamo fare delle ipotesi sulle cause di questa crescita, per esempio in relazione alle più estese aperture e libertà di movimento, ma non abbiamo certezze a tal riguardo – ha detto il sindaco Simone Sironi -. Ciò che voglio augurarmi è che questo aumento non si verifichi più e che, da parte di tutti, si mettano in atto tutte le misure che ben conosciamo e che non possiamo dimenticare proprio ora. Mascherina, sanificazione delle mani, distanze interpersonali sono strumenti di prevenzione del contagio ancora fondamentali. Ricordiamolo e ricordiamocelo». Un appello quello del sindaco rivolto a tutta la popolazione per mantenere sempre alta l’attenzione.

