Covid: «Lombardia zona rossa fino a Pasqua»

Non ci saranno cambiamenti di colore in Lombardia, zona rossa almeno fino a Pasqua (quando le restrizioni interessanno tutta Italia). Lo ha detto il direttore generale al Welfare della Regione.

«Siamo in zona rossa fino a Pasqua, non ho l’indicazione della commissione tecnica che si riunisce giovedì, ma abbiamo una stabilità dell’Rt, l’indice di contagiosità, e in questo momento non abbiamo elementi per tornare indietro» in zona arancione, ha detto Giovanni Pavesi intervenendo in commissione sanità.

