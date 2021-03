Covid, c’è la bozza delle regole per Pasqua: tutta Italia in zona rossa il 3,4 e 5 aprile tranne le regioni “bianche” È pronta la bozza del decreto legge che regolerà le prossime settimane in Italia: il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia in zona rossa tranne le regioni in zona bianca.

È pronta la bozza di decreto legge (e non più dcpm, decreto del presidente del consiglio) per regolare gli spostamenti fino al Pasqua cercando di contenere l’epidemia di Covid-19 sul territorio nazionale. Il provvedimento scatta il 15 marzo e dura fino al 2 aprile ma include anche i giorni delle festività pasquali successive.

Le nuove regole valgono per le Regioni in zona gialla fino al 2 aprile, per quelli in zona rossa o dove i contagi sono superiori ai 250 casi ogni 100mila abitanti fino al 6. Nelle zone arancioni, fino al 2 aprile e il 6, è possibile spostarsi all’interno del proprio Comune una volta al giorno tra le 5 e le 22 (incluse due persone conviventi e oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la responsabilità genitoriale o persone disabili e non autosufficienti disabili). Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia (tranne le Regioni in zona bianca) sarà in zona rossa.

