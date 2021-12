Covid: la provincia di Monza e Brianza prima in regione per numero di alunni in quarantena. E cresce la corsa ai vaccini I dati diramati da Ats e contenuti nel report settimanale sulla popolazione scolastica inviato in Regione Lombardia dicono che Monza e Brianza è la provincia lombarda con il maggior numero di alunni in quarantena. E cresce la corsa ai vaccini.

Monza e Brianza è la provincia lombarda con il maggior numero di alunni in quarantena. Lo dicono i dati diramati da Ats e contenuti nel report settimanale sulla popolazione scolastica inviato in Regione Lombardia.

In Ats Brianza sono 1.689 i bambini della scuola primaria in quarantena (di cui 1.500 in provincia di Monza e 189 a Lecco). Tre volte più di Milano che ne ha 425, seicento in più di Bergamo che è al secondo posto con 900 casi.

La fascia più colpita è quella della scuola primaria e di bambini non ancora vaccinati. Nella scuola dell’infanzia i casi sono 691 a Monza che resta anche in questo caso al primo posto (Milano segue con 649). Con l’ingresso nella scuola secondaria di primo grado i casi diminuiscono, ma Monza resta al primo posto in Lombardia con 291 alunni in quarantena contro i 248 della ATS della Val Padana. Solo alle superiori si sta registrando un lieve calo dei casi che sono 37 a Monza, 48 tra Monza e Lecco) contro i 37 di Milano. In questo caso i casi più numerosi li registra la ATS dell’Insubria con 112 casi di cui 80 a Varese e 32 a Como.

Complessivamente Monza e la Brianza nell’ultima settimana hanno registrato 169 classi in quarantena (149 nella provincia di Monza e Brianza e 20 a Lecco) per un totale di 2826 alunni e 175 operatori scolastici.

Vaccini . Cresce anche la corsa ai vaccini. Nell’ultima settimana in 5.573 hanno prenotato la prima dose (di questi 3.203 sono bambini). Le terze dosi prenotate sono state 53.781 di cui 8.300 nella fascia 70-79 anni, 13mila tra i 60 e i 69, 12mila tra i 50 e i 59, 8.300 tra i 40 e i 49 anni, 6mila dai 30 ai 39, 3.300 dai 20 ai 29. Tra i giovanissimi solo 451 tra i 16 e i diciannovenni, mentre gli over 80 che hanno chiesto la terza dose sono stati 2mila.

In Brianza sono vaccinati con due dosi l’80,71% della popolazione target, con prima dose il 75,21%, con terza dose un cittadino su quattro (25,63%). A Monza i non vaccinati sono 24.392, i vaccinati coperti da due dosi 98.324, 35.839 hanno tre dosi e 92.621 hanno ricevuto una dose.

