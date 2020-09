Covid in una scuola di Carate, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi su compagni e personale Sono tutti negativi i tamponi effettuati dopo il caso di positività al Coronavirus riscontrato nella scuola dell’infanzia comunale di via Sciesa.

Sono tutti negativi i tamponi effettuati dopo il caso di positività al Coronavirus riscontrato nella scuola dell’infanzia comunale di via Sciesa. L’aggiornamento è arrivato nel pomeriggio di venerdì 18 settembre dal sindaco Luca Veggian, informato da Ats Brianza.

La notizia della positività al tampone per un bambino iscritto all’asilo (sesso ed età sono dati non esplicitati dal Comune per ragioni di privacy) è di martedì pomeriggio. Tutti i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone nel pomeriggio di mercoledì, lo stesso per 2 insegnanti e 2 ausiliari. Nel frattempo, nella primissima mattina di mercoledì la struttura scolastica è stata sottoposta a un’operazione di sanificazione. Dopo i giorni di isolamento precauzionale, da lunedì 23 settembre i bambini della classe, tutti risultati negativi al test, torneranno regolarmente a scuola. Sono in totale 17, più 2 che sono assenti da inizio anno. L’alunno che ha contratto il Coronavirus, «sta bene» fa sapere l’assessore all’Istruzione Ian Farina. Le altre 3 classi del plesso di via Sciesa hanno regolarmente frequentato la scuola nei giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA