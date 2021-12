Covid, il 27 e 28 dicembre punto tamponi nella sede Avps di Vimercate Due giorni dedicati da Avps Vimercate alle prevenzione anticovid. Il 27 e 28 dicembre apre per due ore nella sede un punto tamponi per l’esecuzione di tamponi rapidi antigenici.

Due giorni dedicati da Avps Vimercate alle prevenzione anticovid. Sarà operativo lunedì 27 e martedì 28 dicembre dalle 17 alle 19 nella sede di via XXV Aprile 20, il Punto Tamponi, attivato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e la disponibilità dei medici dello studio del dottor Mauro Motta.

I volontari e i medici effettueranno “tamponi rapidi antigenici” per il rilascio del green pass. Un aiuto alla cittadinanza visto il significativo aumento dei contagi e alle strutture in cui vengono effettuati i tamponi che sono in questi giorni sempre più in affanno.

Allo stato attuale a Vimercate ci sono 55 nuovi infetti per un totale di 108 cittadini positivi e 16 guariti. Inoltre ci sono 7 classi in quarantena e 21 in sorveglianza attiva tra i diversi plessi scolastici vimercatesi che comprendono scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori.

