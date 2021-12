Covid: personale non vaccinato, chiusa la farmacia di Renate La farmacia a Renate da giovedì mattina è chiusa a tempo indeterminato. Giovedì mattina è stato notificato il verbale perché la titolare e un collaboratore non sono risultati in regola con le vaccinazioni come disposto per il personale presente nei presidi sanitari.

La farmacia a Renate da giovedì mattina è chiusa a tempo indeterminato. Un cartello affisso sulla porta d’ingresso recita “per motivi di salute la farmacia resterà chiusa fino alla guarigione del personale”.

Giovedì mattina la farmacia ha ricevuto la visita dell’ufficio farmaceutico dell’Ats Brianza, che comprende le città delle provincie di Monza e Lecco, e che, alla presenza della Polizia Locale e dei Carabinieri della stazione di Besana, ha notificato il verbale di chiusura dell’attività a tempo indeterminato per esercizio abusivo della professione in quanto la titolare e un collaboratore non sono risultati in regola con le vaccinazioni come disposto dalle norme di legge per il personale presente nei presidi sanitari.

Un intervento nell’ambito della “campagna di controllo di aderenza sull’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie”.

Un provvedimento che ha comportato l’immediata sospensione dall’Ordine dei farmacisti della titolare che già in passato era stata sospesa dal servizio, per non aver adempiuto a precedenti richiami da parte di Ats. Continuando a svolgere la professione.

L’Ordine dei farmacisti aveva chiesto ai titolari e a tutto il personale di sottoporsi alla terza vaccinazione entro metà dicembre.

La farmacia, essendo un servizio di carattere pubblico, soprattutto in questo particolare periodo di pandemia, potrebbe riaprire a condizione che venga nominato, un direttore di fiducia da parte della titolare, che potrà tornare ad esercitare la professione solo quando avrà regolarizzato la loro posizione e ricevuto il beneplacito da parte dell’ordine.

Durante il controllo, uno dei collaboratori, anch’esso non vaccinato, ha cominciato ad aggredire e offendere i militari operanti ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sull’altro fronte, però, ha creato dei notevoli disagi alla popolazione di Renate costretta per necessità a recarsi nei paesi limitrofi.

( * notizia aggiornata: non i titolari non vaccinati, la titolare e un collaboratore non vaccinati )

