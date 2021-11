Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid, Fontana: «La differenza con i numeri del 2020 cancella ogni dubbio sull’efficacia dei vaccini» Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, analizzando il confronto dei dati dei contagi covid a distanza di un anno ha detto che “la differenza con i numeri dell’anno scorso cancella ogni dubbio sull’efficacia delle vaccinazioni”.

“La differenza con i numeri dell’anno scorso cancella ogni dubbio sull’efficacia delle vaccinazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, analizzando il confronto dei dati dei contagi covid a distanza di un anno.

Dal 18 novembre 2020 al 18 novembre 2021 il numero dei tamponi effettuati è triplicato, i ricoveri in terapia intensiva sono passati da 903 a 55 e nei reparti da oltre 8mila a 584, con un aumento giornaliero non ancora azzerato - e in crescita - ma significativamente inferiore.

L’ultimo dato davvero diverso è poi quello relativo ai vaccinati: nessuno a novembre 2020 (la campagna era stata inaugurata il 27 dicembre per poi partire a gennaio 2021), il 90% dei cittadini lombardi aventi lombardi nel 2021.

“Apprendo, poi, con soddisfazione – conclude il governatore – che il portale delle vaccinazioni anti-Covid della Lombardia giovedì ha registrato oltre 170.000 prenotazioni di terze dosi, 114.000 delle quali arrivano dalla fascia 40/59 anni. Un’ottima notizia che conferma, ancora una volta, quanto alto sia il senso di responsabilità dei lombardi. I nostri concittadini hanno ben chiaro che la vaccinazione è, senza ‘se’ e senza ‘ma’, la vera arma concreta per contrastare il virus. Grazie a tutti e continuiamo su questa strada”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA