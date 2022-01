Covid e scuola: per gli studenti non c’è solo l’ex Ibm a Vimercate, Ats Brianza aprirà altre linee tamponi a Monza e a Lecco A Vimercate, ma anche a Monza e a Lecco: Ats Brianza ha aggiornato l’elenco delle linee tamponi che saranno dedicate agli studenti brianzoli che necessitano di effettuare un tamponeaumentando

«Considerato l’incremento della domanda di tamponi per quarantena contatto scolastico, da lunedi 24 gennaio, in aggiunta all’ offerta capillare delle farmacie, verranno attivate linee dedicate alla popolazione scolastica nei due punti tamponi drive-trough di Vimercate (area ex IBM) e Monza (viale Stucchi) e presso l’ospedale di Lecco. L’accesso sarà possibile solo su prenotazione». Ê con questa nota che Ats Brianza, nella serata di venerdì 21 gennaio, ha aggiornato nuovamente l’elenco dei punti tamponi che saranno riservati alla popolazione scolastica.

In una prima comunicazione, arrivata a metà della scorsa settimana, Regione Lombardia aveva annunciato i seguenti punti operativi da lunedì 24: ATS Milano: Trenno, Rho Fiera e Codogno; ATS Bergamo: Bergamo piazzale Alpini; ATS Brescia: Brescia via Caprera – Area Brixia Forum; ATS Brianza: Vimercate – area ex IBM; ATS Insubria: Gallarate via Milano, Como via Castelnuovo; ATS Montagna (da martedì 25/1): Esine e Edolo (Valcamonica), Bormio, Chiavenna, Dongo, Morbegno, Tirano, Sondrio (Valtellina); ATS Pavia: Vigevano e Voghera; ATS Val Padana: Cremona Punto Tamponi Via Ca’ del Ferro, Crema Punto Tamponi Largo Dossena 2, Mantova Ospedale Carlo Poma Strada Lago Paiolo 10 – Padiglione 15, Ospedale Castiglione delle Stiviere Via G. Garibaldi, 81.

Evidentemente la soluzione vimercatese è stata giudicata non sufficiente per smaltire la molte di tamponi richieste dalle scuole, così sono state aggiunte le linee monzese e lecchese. «Verrà reso disponibile a breve, in questa sezione, il link per la prenotazione» comunica ancora Ats.

