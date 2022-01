Vimercate nuovo centro tamponi ex Ibm (Foto by Michele Boni)

Covid e scuola: dal 24 gennaio percorso dedicato al punto tamponi dell’ex Ibm a Vimercate Da lunedì 24 gennaio operativo un percorso dedicato alla popolazione scolastica al punto tamponi drive through da poco inaugurato all’ex Ibm di Vimercate, con accesso da via Kennedy.

Un percorso dedicato alla popolazione scolastica al punto tamponi drive through da poco inaugurato all’ex Ibm di Vimercate, con accesso da via Kennedy. Operativo da lunedì 24 gennaio su indicazione della task force della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia che in una nota evidenzia come “negli ultimi giorni si stia assistendo ad una crescente domanda di tamponi proveniente dal mondo scuola (quarantena per contatto scolastico/sorveglianza attiva)”.

“Per questo motivo Regione Lombardia – spiega Guido Grignaffini a capo delle Task Force Tamponi regionale – in collaborazione con le Ats, si è attivata per creare dei percorsi dedicati a questa tipologia di richiesta nei punti tampone gestiti da Asst e privati, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Si conferma, infatti, che il canale preferenziale per questa casistica rimangono le farmacie”.

Informazioni circa gli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica e alle modalità di accesso, così come di nuove aperture se previse, saranno date “dalle singole Ats, attraverso i loro siti web”, spiega la nota della Regione. L’accesso è solo per chi ne abbia il titolo attraverso prenotazione informatica da parte del medico, stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza di ATS, ricetta MMG/PLS dematerializzata.

Da lunedì i nuovi percorsi saranno attivi nei punti tampone: ATS Milano: Trenno, Rho Fiera e Codogno; ATS Bergamo: Bergamo piazzale Alpini; ATS Brescia: Brescia via Caprera – Area Brixia Forum; ATS Brianza: Vimercate – area ex IBM; ATS Insubria: Gallarate via Milano, Como via Castelnuovo; ATS Montagna (da martedì 25/1): Esine e Edolo (Valcamonica), Bormio, Chiavenna, Dongo, Morbegno, Tirano, Sondrio (Valtellina); ATS Pavia: Vigevano e Voghera; ATS Val Padana: Cremona Punto Tamponi Via Ca’ del Ferro, Crema Punto Tamponi Largo Dossena 2, Mantova Ospedale Carlo Poma Strada Lago Paiolo 10 – Padiglione 15, Ospedale Castiglione delle Stiviere Via G. Garibaldi, 81.

