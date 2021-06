Covid, dal 7 giugno in zona gialla coprifuoco spostato alle 24 Lunedì 7 giugno il coprifuoco si sposta avanti di un’altra ora nelle regioni gialle: la possibilità di stare fuori alla sera si allunga quindi alle 24. La Lombardia attende per diventare zona bianca.

Lunedì 7 giugno il coprifuoco si sposta avanti di un’altra ora nelle regioni gialle: la possibilità di stare fuori alla sera si allunga quindi alle 24, con restrizioni sempre in vigore nella fascia fino alle 5 del mattino (dalle 24 alle 5). Il coprifuoco dovrebbe andare in archivio definitivamente il 21 giugno.

Scompare subito invece nelle regioni bianche che con il nuovo aggiornamento sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto. La Lombardia, ancora in zona gialla, dovrebbe raggiungerle il 14 giugno se continua il trend dei dati delle ultime settimane.

In zona bianca cambiano le regole per i ristoranti bar: possono accogliere all’interno tavoli di sei persone, mentre all’esterno decade il limite di persone allo stesso tavolo.

In zona gialla, con il coprifuoco, dalle 24 alle 5 non sono consentiti gli spostamenti se non per “comprovati motivi” legati a lavoro, salute o urgenze.

Rimangono e rimarranno obbligatori anche nelle regioni bianche la mascherina e il distanziamento, restano (e resteranno) vietati gli assembramenti.

