Covid, Cesano Maderno annulla il concerto di capodanno e gli eventi dell’epifania A Cesano Maderno è stato annullato il concerto di capodanno al teatro Excelsior. Annullati anche il Mercatino della Befana del 6 gennaio e lo spettacolo sul ghiaccio.

Un appuntamento tradizionale che anche quest’anno non ci sarà: a Cesano Maderno è stato annullato il concerto di capodanno al teatro Excelsior. Annullati anche il Mercatino della Befana del 6 gennaio in piazza Esedra e lo spettacolo sul ghiaccio che si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio dell’Epifania.

“Vista l’attuale situazione epidemiologica che ha visto coinvolti anche diversi membri dell’orchestra - si legge in una nota - l’Associazione ProMusica, la Direzione di Excelsior Cinema&Teatro e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di annullare il concerto di Capodanno previsto per sabato 1 gennaio al Teatro Excelsior. Una decisione presa a malincuore perché avremmo voluto festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno e perché la voglia di serenità è tanta. È quello che tutti auspichiamo per il prossimo futuro”.

