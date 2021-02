Covid, cena a base di tartufo al ristorante e nascondino finale: multate tredici persone a Meda Giovedì sera a Meda i carabinieri hanno interrotto una cena al ristorante a base di tartufo e multato tredici persone per violazione delle norme anticovid, con chiusura del locale. All’arrivo dei militari i commensali si sono nascosti in uno stanzino.

Una cena a base di vino e tartufo (e Coca Cola a rompere la sacralità del momento), ma in un ristorante che a cena non sarebbe dovuto essere aperto. Ed era stata anche pianificata nei particolari. È successo a Meda giovedì, tredici persone sono state multate. I carabinieri hanno bussato alla porta alle 21 nell’ambito di controlli anticovid-19, attirati dalle luci accese e dalle numerose macchine parcheggiate davanti a un noto locale. Ma all’interno non hanno trovato nessuno eccetto il titolare.

Al piano superiore, in una sala apparentemente vuota, c’era una tavolata apparecchiata con numerose giacche sulle sedie, come se qualcuno si fosse allontanato di fretta. Poco ci è voluto per trovare i dodici commensali (età media 55 anni, originari di vari comuni della zona) nascosti in religioso silenzio in uno stanzino.

Per tutti sono scattate le previste sanzioni amministrative per violazione delle norme anti-contagio. Per il locale è stata disposta la chiusura immediata e la contestuale segnalazione all’autorità prefettizia.

A Meda un episodio simile era successo a dicembre 2020, in un altro locale.

