Covid, aumentano i positivi a Sovico ed Albiate: complessivamente sono 76

Covid: aumento di casi a Sovico e ad Albiate. I due territori comunali limitrofi sono purtroppo accomunati da una tendenza tutt’altro che lieta: i contagi - come ufficializzato dai Comuni stessi- sono purtroppo in forte risalita. In particolare, ad Albiate il dato aggiornato a giovedì 4 marzo riferisce di 33 persone positive (erano 9 un mese fa) e 25 risultano in quarantena (erano solo 2 al 3 febbraio). Un balzo importante in linea con l’andamento regionale. Per questo motivo, non è escluso che il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, possa nel fine settimana torna a comunicare coi concittadini attraverso un nuovo video.

A Sovico, i positivi sono invece 43 ( erano 33 al 18 febbraio). «Le consolidate abitudini di prevenzione e protezione risultano sempre efficaci, quindi raccomando l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani- ricorda il sindaco di Sovico, Barbara Magni - il rispetto delle regole ci consentirà di tornare alla normalità».

