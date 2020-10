Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid-19 e disturbo post-traumatico nelle donne: colloqui agli Istituti clinici Zucchi di Monza Un periodo difficile, che può lasciare segni profondi: fino al disturbo post-traumatico da Covid-19. Così gli Istituti clinici Zucchi hanno deciso di organizzare colloqui a distanza riservati alle donne e un incontro venerdì 9 ottobre.

Colloqui individuali e una conferenza per parlare di disturbo post traumatico da Covid-19. E in una chiave speciale: gli effetti sulle donne e le differenze con gli uomini. La proposta arriva dagli Istituti clinici Zucchi di Monza, che hanno aderito all’iniziativa della Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il 10 ottobre.

“Un’iniziativa che quest’anno ha una valenza ancora maggiore: la popolazione italiana ha affrontato un’emergenza sanitaria e un lungo periodo di lockdown che hanno determinato un significativo impatto sulle abitudini e sugli stili di vita, mettendo la salute mentale a dura prova - scrivono gli Istituti - . Nuove condizioni di vita e di lavoro, associate alla paura della possibilità di contagio e di malattia, hanno effetti sui livelli di stress che potrebbero portare a condizioni di disagio psico-relazionale”.

Per questo per venerdì 9 ottobre, dalle 14 alle 17, sarà possibile richiedere a distanza un colloquio psichiatrico per la diagnosi, prevenzione ed eventualmente trattamento del disturbo post-traumatico da Covid-19. I posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 039 8383265, dalle 9 alle 12 e dalle14 alle 16 (esclusi i giorni festivi).

Lo stesso giorno, alle 17, Alessandro Santarone (psichiatra e psicoterapeuta degli Istituti Clinici Zucchi) ed Emanuela Croci (psicologa e psicoterapeuta della stessa struttura) terrano l’incontro virtuale “Differenze di genere: come il Covid-19 ha attaccato psicologicamente donne e uomini in modo differente”: è possibile assistere inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]

