Cosa serve alla pubblica amministrazione in attesa di Next generation? Un incontro online promosso da Cgil di Monza e Brianza per capire cosa cosa serve alla pubblica amministrazione in attesa del fondo Next generation Eu. E per cominciare, “la digitalizzazione da sola non basta”.

Quali sono le sfide della pubblica amministrazione in attesa delle risorse del fondo Next Generation Eu? Proverà a rispondere a questo quesito la Cgil di Monza e Brianza con una diretta streaming programmata sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube giovedì 18 marzo, dalle 15 alle 17.

“Una parte importante delle risorse del Recovery Plan serviranno ad affrontare i problemi strutturali della pubblica amministrazione - esordisce il segretario confederale Matteo Casiraghi - ma la digitalizzazione da sola non basta, è necessario coinvolgere chi lavora”.

Discuteranno con il segretario il professor Alfonso Fuggetta del Politecnico di Milano, Egidio Longoni di Anci Lombardia, Luca Monguzzi, RSU Fp Cgil del Comune di Monza, e Serena Sorrentino, segretaria generale per la Cgil della categoria Funzione pubblica.

“Molte volte si è detto che la pubblica amministrazione non è competitiva, non è moderna e deve essere trasformata - ammonisce Casiraghi - ma a queste considerazioni generiche non è seguito un lavoro di analisi. Con questa e altre iniziative vogliamo offrire un utile approfondimento per conoscere cosa può essere fatto e cosa è già stato fatto per migliorare i servizi, ma soprattutto per mettere al centro il punto di vista di chi lavora”.

Secondo il segretario della Cgil di Monza è Brianza il lavoro della pubblica amministrazione è fondamentale per non aumentare le distanze tra le istituzioni e i cittadini. “Nel cammino dell’innovazione - conclude - gli amministratori non possono prescindere dal contributo e dalla partecipazione di chi lavora attraverso soluzioni organizzative, contrattuali e occupazionali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA