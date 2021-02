Cosa c’è sul nuovo il Cittadino di giovedì 4 febbraio 2021 La campagna vaccinale anticovid che è stata presentata martedì da Letizia Moratti, come si sta muovendo Monza e il via libera alla sperimentazione del vaccino “monzese” su il Cittadino in edicola giovedì 4 febbraio 2021. In edicola con diverse novità.

Si può guardare oltre l’emergenza? Una domanda legittima col ritorno della lombardia in zona gialla. Ci prova la Regione a dare delle risposte attraverso la campagna vaccinale anticovid che è stata presentata martedì da Letizia Moratti, nuovo assessore al Welfare, con il nuovo responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid per Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Parte da qui il Cittadino in edicola giovedì 4 febbraio e poi sabato 6 con le edizioni delle Brianze.

Il piano vaccinale per la Lombardia presentato con date differenti e anticipate rispetto ai tempi comunicati in commissione sanità la settimana scorsa: per gli over 80 per esempio il via è previsto per il 24 febbraio. Bertolaso dal canto suo prevede una Lombardia vaccinata entro l’estate. Il Comune di Monza prepara le sedi, l’Ordine del medici si augura che sia diversa da quella antinfluenzale.

Intanto la buona notizia è il via libera dell’Agenzia del farmaci e dell’Istituto superiore di sanità alla fase di sperimentazione del vaccino Rottapharm Biotech.

Un’altra faccia dell’emergenza è sanitaria ed è drammatica e riguarda i ragazzi, secondo i dati registrati nell’ultimo anno dal reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale san Gerardo: più che raddoppiati i primi accessi nel 2020 rispetto all’anno precedente, disturbi alimentari in crescita e troppi tentatiivi di suicidio.

La politica. La Provincia è al lavoro per il Recovery plan per non farsi trovare impreparata all’arrivo dei finanziamenti dall’Unione europea. Un occhio è anche su Roma con i commenti dei parlamentari brianzoli alla crisi di governo in corso e l’incarico a Mario Draghi per formare un governo: ne parlano i senatori Roberto Rampi (Pd) e Gianmarco Corbetta (M5s), gli onorevoli Andrea Mandelli (Forza Italia), Paolo Grimodi (Lega).

Ma anche la metropolitana M5: il sindaco Dario Allevi fa il punto della situazione.

In cronaca l’arresto per droga di un uomo che era ricercato per l’operazione Dedalo, che nei mesi scorsi aveva impegnato le forze dell’ordine in una maxioperazione anti spaccio ai giardini di via AzzoneVisconti. In questo caso ha buttato la coca dal finestrino, ma non è sfuggito agli agenti del Nost della polizia locale.

Dal tribunale: sono state formalizzate nove accuse nei confronti di due ortopedici già coinvolti nell’inchiesta sulle protesi del 2017. Sono accusati di lesioni dolose in relazione a 91 interventi chirurgici.

E anche il ritratto del nuovo negoziatore dei carabinieri di Monza e Brianza, figura specializzata, è operativa da qualche giorno al Comando provinciale: è stato inviato - senza dover intervenire - a Verano Brianza dove un uomo si era barricato in casa

Le cronache della città raccontano per la prima volta del progetto di recupero dell’area ex Philips, degli skaters orfani di una pista invitati in comune dal sindaco per un incontro e del boom di iscirtti al liceo classico, proprio nell’anno di Dante, secondo quanto è emerso dopo la chiusura dei termini per il nuovo anno scolastico.

Ma anche la doccia gelata sulla Icar per cui il giudice ha respinto la richiesta di amministrazione straordinaria.

In sport l’intervista a Bobo Vieri, ospite quasi fisso in tribuna a Monza e non solo, per l’amicizia che lo lega a Cristian Brocchi. Parla della sfida alla capolista Empoli.

In economia la visione strategica di Haier-Candy-Hoover nel quartier generale di Brugherio.

In cultura la riapertura delle mostre grazie al ritorno alla zona gialla. Un po’ di ritorno alla cultura con cautela e attenzione.

