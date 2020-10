Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 8 ottobre 2020 C’è l’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di cinque persone in apertura del Cittadino di giovedì 8 ottobre. Una operazione nata dalla denuncia di due genitori per salvare la figlia di 16 anni.

Si torna, o meglio si continua, a parlare di coronavirus sul giornale in edicola giovedì 8 ottobre. Perché i dati in risalita già rilevati in italia, nelle ultime settimane stanno interessando anche la provincia di Monza e Brianza. È tornato a intervenire il sindaco Dario Allevi che ha spiegato come meta della trentina di nuovi casi a Monza siano minorenni e ha chiesto una nuova presa di responsabilità nell’uso dei dispositivi di protezione e del rispetto delle regole, a maggior ragione dopo l’approvazione del nuovo Dpcm. In memoria delle vittime del Covid l’arcivescovo Mario Delpini è tornato in città martedì per benedire la croce e la lapide posati Santa Gemma. Due giorni prima aveva benedetto la nuova facciata del duomo.



prima pagina il CittadinoMb giovedì 8 ottobre 2020

Conseguenza dell’emergenza coronavirus è anche la riorganizzazione che ha scatenato il caso mense nelle scuole di Monza che il giornale ha sollevato la scorsa settimana riportando le segnalazioni dei genitori di pasti scarsi e poco bilanciato: questa settimana interviene in Comune che annuncia l’addio al piatto unico.



Ma in apertura c’è la cronaca nera. Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto, all’alba di mercoledì, di cinque persone dedite allo spaccio di droghe pesanti nel quadrilatero tra la Stazione F.S. di Monza, corso Milano, via Borgazzi e largo Mazzini. Tutta l’operazione è nata dalla denuncia di due genitori per salvare la figlia di 16 anni schiava dell’eroina.

In primo piano anche i trasporti e in particolare la Metropolitana 5: nuovi dettagli sul progetto che è stato confermato dal governo nelle scorse settimane, i progetti di come sarà stazione per stazione.

Altra cronaca. In un’intervista il comandante dei vigili del fuoco di Monza e Brianza racconta come sia cambiato il lavoro dei pompieri, oggi chiamati sempre di più a intervenire sugli incidenti stradali per estrarre i feriti dagli abitacoli più che sugli incendi. Con un invito a fare più attenzione al volante.

E il concorso per nuovi agenti della polizia locale che lunedì ha portato al palazzetto dello sport di viale Stucchi 1.447 candidati per 20 posti.

Mercoledì Regione Lombardia ha fatto tappa a Monza nell’ambito del tour per la presentazione del Piano Lombardia che destina 125 milioni di euro al territorio brianzolo. Il presidente Fontana, il vice presidente Sala e l’assessore Cambiaghi hanno incontrato i sindaci e poi alcune realtà imprenditoriali e sportive.

Mentre il Comune, alla vigilia della riapertura delle mostre, deve fare i conti con una nuova diffida per l’arengario e le barriere architettoniche che ne limitano l’accesso.

I personaggi. Seguite Xfactor e avete sentito Cmqmartina che ha convito i giudici con quattro sì? È di Monza, e questo si sapeva, e ha iniziato a muoversi nel mondo della musica dal coro delle Canossiane. Lo racconta chi l’ha conosciuta a scuola e aveva già capito che avrebbe fatto strada. Sul CittadinoMB.it c’è invece il video dell’esibizione.

E poi che fine ha fatto Sergio Bramini? È l’imprenditore che si era dichiarato fallito “per colpa dello Stato” e che due anni fa nei mesi convulsi del pignoramento della sua villa monzese era stato sostenuto anche da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un’intevista racconta cos’è successo nel frattempo e cosa fa oggi.

In sport una analisi del mercato della serie B di calcio, che ha visto protagonista il Monza con ben tredici nuovi acquisti. Monza che ha collezionato due pareggi per 0-0 nelle prime due partite di campionato e cerca la via del gol.

Nelle pagine di economia il bilancio di Esselunga, l’accordo definitivo su Mercatone Uno e l’aggiornamento sullo stato della cassa integrazione.

In Cultura il curatore Gianni Canova racconta la mostra fotografica sul regista Alfred Hitchcock che inaugura giovedì all’arengario di Monza. C’è una panoramica sulla nuova stagione di prosa di Villoresi e Binario 7.

Col giornale in edicola lo speciale Affari di casa dedicato al mercato immobiliar di Monza e Brianza.

