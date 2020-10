X Factor: ecco il video della cantante monzese Cmqmartina (Martina Sironi) La cantante di Monza Cmqmartina strappa quattro sì ai giudici di X Factor 2020 e passa le audizioni. Ecco il video della performance di Martina Sironi, 21 anni, con il suo brano “Lasciami andare”.

Ha 21 anni e ha convinto i giudici senza bisogno di grandi vocalizzi, canto forzato e fronzoli: Martina Sironi, in arte Cmqmartina, passa il primo turno di audizioni di X Factor 2020. I giudici non hanno avuto dubbi e al termine dell’esibizione l’hanno accolta con quattro “sì” che le permettono di proseguire il suo percorso nel talent show di Sky. Martina Sironi è di Monza: nella sua biografia ufficiale della trasmissione - e secondo quanto raccontato nell’ultima puntata - “la mamma da piccola l’ha iscritta in una scuola di canto, ma quando ha capito che nella vita avrebbe voluto trasformare la sua passione in un lavoro ha iniziato a non appoggiarla più suggerendole un futuro più sicuro”.

Cmqmartina ha portato sul palco di X Factor il suo singolo “Lasciami andare” dedicato proprio al suo rapporto con la madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA