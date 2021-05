Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 27 maggio 2021 (con I quaderni dell’economia) C’è l’incidente stradale costato la vita a uno studente di 19 anni in apertura del Cittadino di giovedì 27 maggio 2021. E poi la Villa reale, lo sprofondo rosso del lavoro in Brianza e il centro di Monza di nuovo ostaggio di rumore, assembramenti e spaccio.

C’è l’incidente stradale costato la vita a uno studente di 19 anni in apertura del Cittadino di giovedì 27 maggio 2021. È successo in via Alfieri all’incrocio con via Foscolo, Carlo De Rosa rientrava a casa in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è finito disarcionato. Ê morto sul posto.

In primo piano la Villa reale. Perché sabato 29 maggio è il giorno della riapertura al pubblico dopo il divorzio tra Consorzio e concessionario e quindici mesi di chiusura: in programma un concerto andato esaurito in poche ore e cinque giorni di visite gratuite.



E poi il lavoro. Il saldo tra contratti nuovi e cessati è choc: meno 13mila posti in Brianza nel primo trimestre.



In attesa dello sblocco dei licenziamenti la situazione appare già drammatica a causa della pandemia. Ci sono migliaia di lavoratori che stanno pagando lo scotto del Covid. I dati dei primi tre mesi dell’anno del Quadrante lavoro della Regione Lombardia, infatti, dicono che il saldo tra avviamenti al lavoro e cessazioni è negativo, e non di poco: si supera quota meno 13mila, con 26.977 avviamenti e ben 40.419 cessazioni.

In cronaca anche la tecnologia dei droni messa in campo da Arpa e Prefettura contro l’abbandono dei rifiuti e la nuova vicenda giudiziaria che coinvolge il cantante Morgan accusato anche di ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale durante lo sfratto dalla sua casa di Monza.

Il centro della città invece è ostaggio di rumore e assembramenti. E anche di spaccio. I residenti intorno a piazza San Paolo chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine. Tra martedì e mercoledì strappata la tenda all’edicola del Ponte dei Leoni, mentre un tombino è finito nel Lambro.

Ma anche fiori d’arancio: chiesa e municipio, dopo un anno di stop è boom di matrimonio. Il Cittadino dà i numeri. In municipio quasi un matrimonio al giorno. Parla anche una wedding planner, mentre Palmas e Magnini avrebbero voluto la Villa reale.

Da Palazzo, tra crisi e famiglie, la novità per le case comunali: approvata le regole che prevedono vantaggi per chi è residente da oltre nove anni.

Sul giornale anche l’intervista del direttore Cristiano Puglisi a Roberto Formigoni (che parla anche di sanità).

E la curiosità legata agli scavi alla ferrovia che hanno riportato alla luce la stazione del 1840 e una parte del fossato del castello.

Infine lo sport. Il Monza dopo la delusione dei playoff pensa al futuro, che sarà anche per il prossimo anno in Serie B. L’incontro tra l’amministratore delegato della società, Adriano Galliani, e il mister Cristian Brocchi, con ancora un anno di contratto davanti a sé, non ha (per il momento) portato a un esonero. Prima di muoversi sul mercato, la società vuole giustamente definire il nome adatto per la guida tecnica e per agguantare la Serie A: un profilo c’è già.

Il Cittadino arriva in edicola con la nuova uscita dei Quaderni dell’economia dedicati alla dichirazione dei redditi e con lo speciale pubblicitario Affari di casa, sul mercato immobiliare di Monza e Brianza.

