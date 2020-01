Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 23 gennaio 2020 Un bosco nuovo per Monza in regalo dall’astronauta Paolo Nespoli, Esselunga che cresce e finanzia il Brianteo. L’ultimo “120” e la novità Innovazione sul Cittadino di giovedì 23 gennaio.

Un bosco nuovo a Monza grazie a Paolo Nespoli. È la notizia di apertura del Cittadino di giovedì 23 gennaio 2020: l’astronauta sarà protagonista di una cena di beneficenza allo Sporting club per raccogliere fondi e parlare di tematiche green.

In edicola il tredicesimo e ultimo inserto dedicato ai 120 anni del giornale, festeggiati nel 2019: attraverso le pagine si racconta il decennio 2010-2019. E poi un’altra novità, dopo le pagine sul mondo degli animali domestici partite la scorsa settimana: la rubrica quindicinale sull’Innovazione, che debutta raccontando del robottino Yape.

Le notizie. In primo piano il caso dei due insegnanti senegalesi nei guai per avere minacciato e picchiato ragazzini che frequentavano un centro culturale islamico. Le responsabilità sono state accertate anche attraverso video raccolti dai carabinieri. Il Cittadino ha intevistato la presidente del Centro Islamico di Monza.



E poi, in cronaca nera e giudiziaria, il rapporto semestrale della direzione nazionale antimafia, l’incendio alla stamperia abbandonata di via Silvio Pellico, i contorni monzesi degli arresti della Banda del doping che rubava le ricette per acquistare farmaci truffando il sistema sanitario nazionale.

In cronaca il progetto dell’Ospedale San Gerardo per sconfiggere l’epatite C per sempre, gli aggiornamenti sull’appalto dei rifiuti con la voce dell’azienda vincitrice («Pronti alla diffida»), l’accordo tra Comune e Esselunga per l’ampliamento del punto vendita di via Buonarroti che porta nelle casse 1 milione di euro e finanza la ristrutturazione del parcheggio del Brianteo.

Ancora: l’Effetto Lilla sul mercato immobiliare cittadino, ovvero come la metropolitana sta cominciando a farsi sentire, e le priorità della Brianza nel dossier Green New Deal.

Nell’imminenza del Giorno della Memoria, il Cittadino ha intervistato Anacleto Caprotti, 97 anni, per raccontare chi è il monzese che verrà premiato con la medaglia d’onore della Repubblica come ex deportato.

E si parla anche della rinascita del rifugio Brentei del Cai di Monza e dell’Arengario che ospita mostre ma discriminando troppi visitatori perché diffcilmente accessibile.

Per la rubrica VentiVenti, le interviste generazionali di cittadini nati a vent’anni di distanza, la parola passa a Andrea Sorteni, che compirà vent’anni a novembre.

In un’intervista esclusiva Aldo Baglio racconta il nuovo film del Trio, di nuovo insieme, in arrivo nei cinema e si racconta.

E poi, parlando di scuola, la nuova tendenza degli istituti molto apprezzata dagli studenti: il merchandising tradotto in linee di abbigliamento griffate Mosè Bianchi, Valentini, Frisi, Hensemberger. Come nei college stranieri.

Il CittadinoPiù racconta la storia di una bolletta a dir poco pazza: 77mila euro da pagare per il gas. E poi il reddito di cittadinanza a Monza e in Brianza.

In edicola con il Cittadino lo Speciale Affari di casa, dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

