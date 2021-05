Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 20 maggio 2021 (con lo Speciale Ecologia e Ambiente) Riaperture in primo piano sul Cittadino di giovedì 20 maggio 2021, soprattutto quella della Villa reale fissata per il 29 maggio.In edicola lo speciale Ecologia e Ambiente che affronta i temi di Recovery plan, transizione ecologica e sostenibilità.

Riaperture in primo piano sul Cittadino di giovedì 20 maggio 2021. Il nuovo decreto legge del governo Draghi ha fissato le date, ma questa è anche la settimana che porta alla riapertura della Villa reale di Monza, confermata per il 29 maggio.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 20 maggio 2021 e speciale Ecologia e Ambiente

Sono giornate frenetiche per chi lavora al Consorzio di gestione di Parco e Villa Reale. «Di quelle in cui sai quando arrivi - dicono negli uffici di cascina Fontana- ma non sai quando riuscirai a tornare a casa». Il 29 maggio, festa della Regione Lombardia è la data fissata per la riapertura della Reggia al pubblico con eventi a ingresso gratuito fino al 2 giugno.. Si lavora sul percorso di visita, sui flussi dei visitatori, sull’accesso ai piani, si discute sull’uso degli ascensori che, per ragioni sanitarie, saranno probabilmente off limits. Dopo un anno da dimenticare è il momento della ripartenza, anche per la Reggia.

L’urbanistica. Via libera dalla giunta alla variante del Pgt. Martedì la giunta Allevi ha approvato il documento, da giovedì prossimo il confronto in aula in undici sedute. Obiettivo: renderlo operativo entro sei mesi, prima della scadenza elettorale. L’esame delle osservazioni sarà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Consumo di suolo zero, semplificazione delle regole e attenzione all’ambiente sono, come spiega l’assessore all’Urbanistica Martina Sassoli, i capisaldi su cui è stata calibrata la variante normativa.

In cronaca gli studi sulle acque del Lambro dei ricercatori Irsa-Cnr e la conclusione che il fiume può prevedere i focolai di Covid 19

Poi le proteste della zona della stazione ferroviaria di Monza perché, dicono i residenti, la chiusura del sottopasso di corso Milano ha solo spostato o spaccio. La voce si leva alta da via Gramsci.

La vicenda che vede protagonista un uomo che ha percepito un sostegno per l’emergenza Covid dagli Stati Uniti, percependo un pensione stelle&strisce, ma non riesce a incassare l’assegno firmato da Joe Biden.

In economia la crisi che attamaglia le imprese: problemi di approvvigionamento e costi proibitivi delle materie prime costringono a pensare alla cassa integrazione.

In cultura approfondimento sull’arte di Roberto Crippa: un secolo dopo Roberto Crippa junior racconta il padre.

E il calcio. Dopo la brutta prova in Veneto, sono finiti i bonus: occorre ribaltare il risultato e smentire il pronostico. Giovedì sera allo U-Power Stadium Monza in campo per rimediare al 3-0 di Cittadella nella semifinale di andata: con lo stesso risultato, biancorossi in finale per giocarsi la Serie A. Altrimenti sarà tutto rimandato al prossimo anno. La dirigenza fa appendere cartelli negli spogliatoi per incitare i ragazzi di mister Brocchi: “Crediamoci”.

Ma anche l’autodromo che si avvia a festeggiare i 100 anni avvolto nel silenzio che circonda l’evento.

Con il Cittadino in edicola lo speciale Ecologia e Ambiente che affronta i temi di Recovery plan, transizione ecologica e sostenibilità.



Lunedì nella sede istituzionale della Provincia di Monza e Brianza Il Cittadino ha messo a confronto rappresentanti di istituzioni, multiutility, società private, parchi, associazioni di categoria e ordini professionali. Sul tavolo il futuro del territorio brianteo tra il Recovery plan e l’accelerazione del processo di transizione ecologica del sistema produttivo. Questo e molto altro nello speciale di 40 pagine in omaggio con il giornale.

