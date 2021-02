Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 18 febbraio 2021 Vaccini anticovid per over 80 a Monza e in Brianza, i costi della pandemia, Villa reale, cronaca della città sul Cittadino in edicola giovedì 18 febbraio . Allegato gratuito l’inserto “Non ho l’età”, dedicato al mondo degli over 65.

È partita la campagna vaccinale per i lombardi, over 80: circa 700mila persone in tutta la regione di nati fino al 1941 compreso, 60mila in Brianza che da lunedì hanno potuto dare l’adesione a sottoporsi al vaccino anticovid mentre da oggi cominceranno a ricevere la prima dose. Coronavirus in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 18 febbraio per la fase 2 della campagna che parte dagli ospedali a cui, successivamente, dovrebbero aggiungersi altri punti sul territorio.

Ma anche per i costi sostenuti dall’ospedale di Monza nei mesi dell’emergenza: sono stati 10 milioni in un anno. Uno per esempio solo per mascherine e guanti. Sono serviti per assistere più di 5mila pazienti.

E poi il ritratto di Cristina Messa, l’ex rettrice dell’Università Bicocca nominata ministro del governo Draghi.

U n focus è dedicato alla Villa reale con l’approvazione della mozione della Lega in regione per la restituzione degli arredi storici, ma soprattutto per l’assegnazione del masterlplan che riporta a Monza dopo 30 anni i professionisti dello studio Benevolo. E per gli esiti del secondo incontro delle realtà cittadine che si sono fatte avanti per promuovere il rilancio del complesso archiettonico.

Infine Attilio Navarra: venerdì 19 febbraio l’ex gestore ha in programma un ritorno nella Reggia per una conferenza stampa in cui sarà intervistato da Nicola Porro (Il Giornale).

In cronaca si parla di sicurezza: il Comune ha presentato il bilancio dell’attività 2020 di polizia locale. E dell’aggressione col machete a due donne nel parcheggio di un supermercato.

E poi la vita intorno ad area Cambiaghi tra risse e sicurezza, ma anche il piano viabilità per i quartieri intorno allo stadio del Monza.

In economia il grosso guaio delle aziende della logistica che a causa di costi sempre più alti tendono ad abbandonare la Brianza.

In sport l’avvicinamento alla trasferta del Monza col Chievo e anche la collaborazione della società brianzola con un celebre criminologo, Massimo Picozzi, per la gestione dello stress dei tesserati. Per il Gp d’Italia invece è allo studio un sabato diverso con mini-gara per comporre la griglia di partenza.

In edicola con il giornale l’inserto “Non ho l’età”: uno speciale di 24 pagine interamente dedicato agli over 65, ai loro bisogni, alle loro esigenze, alle loro speranze. Perché la ricchezza degli anni è il segreto per guardare avanti.

