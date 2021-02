Speciale “Non ho l’età”: il mondo over 65 con il Cittadino del 18 e 20 febbraio 2021

In edicola giovedì 18 e sabato 20 febbraio 2021 in allegato gratuito con il Cittadino di Monza e Brianza (anche nell’edicola digitale) c’è lo Speciale “Non ho l’età”, dedicato al mondo over 65.