Corso formazione online con la Caritas decanale: un incontro sulla chiesa nelle periferie La Caritas decanale di Seregno e Seveso propone un corso di formazione per volontari, che si svolgerà con modalità online. Uno degli incontri analizza la chiesa che va nelle periferie, umane e non solo territoriali.

La Caritas decanale di Seregno e Seveso propone un corso di formazione per volontari, che si svolgerà con modalità online, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Due sono gli appuntamenti previsti. La serata di apertura, con tema “Quale Chiesa oggi?”, è in programma mercoledì 17 marzo, alle 21, quando monsignor Luciano Angaroni, Vicario episcopale della zona pastorale di Monza, presenterà un quadro sulla Chiesa in uscita, che va nelle periferie, umane e non solo territoriali. Angaroni, a Monza dall’estate del 2018, è originario di Gerenzano e laureato in fisica ed è stato ordinato sacerdote nel 1993. Prima del suo arrivo nel capoluogo, aveva sempre esercitato il suo ministero a Milano o in periferia.

Mercoledì 24 marzo, alle 21, don Augusto Panzeri, responsabile della Caritas per la zona pastorale di Monza, affronterà invece l’argomento “Solidarietà… o Carità?”, inquadrando la figura del buon samaritano, partendo dalla rilettura di “Fratelli tutti”, terza enciclica di Papa Francesco, pubblicata nell’ottobre dello scorso anno. Chi lo desidera, potrà seguire gli incontri sulla pagina di YouTube della parrocchia seregnese di Santa Valeria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA