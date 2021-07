Corso ad Agrate Brianza per diventare un clown in corsia, aperte le iscrizioni per la selezione È in programma all’inizio di ottobre ad Agrate Brianza il corso base per diventare un clown in corsia: l’associazione VIP Brianza DOC ODV ha aperto le iscrizioni per le selezioni, che avverranno a settembre.

Colore, un po’ di magia, un naso rosso. Soprattutto attitudine per portare allegria anche in un luogo di cura. È in programma all’inizio di ottobre ad Agrate Brianza il corso base per diventare un clown in corsia e per questo l’associazione VIP Brianza DOC ODV ha aperto le iscrizioni per le selezioni, che avverranno a settembre.

Di cosa si tratta? “Il Clown di Corsia, è un volontario che opera all’interno dei reparti soprattutto di pediatria degli ospedali, nelle case di riposo, negli hospice e nelle case di lungo degenza”, spiega l’associazione che ha aperto la sezione brianzola a febbraio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia.

“Per diventare Clown di Corsia VIP occorre frequentare il corso base di formazione (della durata di un intero week-end) e completare con successo le 100 ore di tirocinio, comprendenti gli allenamenti formativi e i servizi in ospedale, svolti insieme a clown VIP esperti. Per poter accedere al corso-base è necessario superare un processo di selezione. Il Corso di Formazione per Clown di Corsia è gestito da formatori specializzati e professionisti nel campo con esperienza pluriennale”,

L’impegno richiesto è di due servizi al mese di due ore ciascuno, il sabato o la domenica. Dopo il tirocinio, il clown continuerà a crescere attraverso incontri formativi specifici su giochi, clownerie, magia, giocoleria, igiene e comportamento in ospedale, crescita personale e coesione di gruppo, improvvisazione, mimo e altri corsi specialistici (gratuiti).

Il corso base è in programma l’1, 2 e 3 settembre. Info sul sito (è possibile compilare il form), su facebook o alla mail [email protected]

