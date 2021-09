Corsi di lingue straniere con la biblioteca di Verano Brianza La biblioteca di Verano Brianza organizza tre corsi di lingue straniere.

La biblioteca civica di Verano Brianza propone corsi di lingua spagnola (livello base), portoghese (livello base) e inglese (livello base e avanzato) tenuti dal docente Giovanni Fumagalli. I corsi proposti si terranno in presenza presso la biblioteca, per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome e numero di telefono e specificando, oltre al corso a cui si vuole partecipare, il giorno preferito tra quelli proposti ovvero lunedì, martedì, giovedì o venerdì. I corsi sono serali. Per partecipare alle lezioni in presenza è necessario essere in possesso del Green pass. I corsi saranno attivati con almeno 8 partecipanti e hanno un costo di 80 euro ciascuno, cifra che non comprende il libro di testo . Ogni corso conta 10 lezioni da 90 minuti, per il corso di inglese sarà previsto un test di valutazione. Il termine delle iscrizioni è fissato per venerdì 24 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA