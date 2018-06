Corruzione e tentata truffa: arrestato commissario penitenziario del carcere di Monza

Domenica 10 Giugno 2018

Giussano: la festa di fine scuola è esagerata, arrivano vigili e carabinieri

Per l’ultimo giorno di scuola a Giussano arrivano vigili e carabinieri. È successo venerdì mattina, in via Rimembranze davanti al liceo artistico Amedeo Modigliani.