Correzzana ancora più videosorvegliata: 12 nuove telecamere in quattro zone Le telecamere sono state installate sui “pali smart” collegati alla polizia locale. Riprese h24 via San Desiderio, via De Gasperi, via Majorana oltre alle due rotatorie lungo via Principale. In totale la città adesso ha 32 punti di ripresa.

Implementato il servizio di videosorveglianza a Correzzana. In questi giorni sono entrate in funzione le nuove telecamere, per il controllo del territorio, la sicurezza urbana e la tutela del patrimonio comunale e della quiete pubblica. Rispetto alle precedenti installazioni, realizzate su edifici pubblici per sfruttare le reti locali (municipio, scuole, centro sportivo, centro polifunzionale), i 12 nuovi apparecchi sono dislocati in 4 punti nevralgici del paese, sui così detti “pali smart” precedentemente cablati con la fibra ottica e collegati all’ufficio polizia locale, permettendo di monitorare non solo gli edifici, ma gran parte delle principali aree cittadine.

Le nuove telecamere riprendono h24 via San Desiderio, via De Gasperi, via Majorana oltre alle due rotatorie lungo via Principale, così da poter incrociare i dati di eventuali veicoli sospetti (soprattutto nei casi di denuncia di furti e vandalismi) con le rilevazioni effettuate dai “conta-targhe” dei 3 varchi cittadini, installati a inizio 2020. Oggi in totale il Comune dispone di 32 “occhi elettronici”, oltre appunto ai 3 varchi. Le registrazioni saranno custodite per 7 giorni, nel rispetto della normativa in materia, e saranno visionabili esclusivamente dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine.

L’ampliamento della fibra ottica in altre aree del paese permetterà in futuro di valutare l’opportunità di installare ulteriori apparecchiature, per estendere ancora di più il presidio sul territorio, al fine di evitare (e, nel caso, di sanzionare) fenomeni quali l’abbandono dei rifiuti, il disturbo della quiete pubblica, il danneggiamento del patrimonio comunale.

Le aree ora sottoposte a videosorveglianza sono: piazzale Kennedy, comprese le aree di sosta e la casetta dell’acqua, la rotonda delle Poste (incrocio via Principale – viale Kennedy – via Don Grisostomi), via San Desiderio fino a piazza Caduti , via De Gasperi, la scuola primaria, compresi gli ingressi e il piazzale, la scuola dell’infanzia (con il giardino), il municipio (e la piazza, le aree verdi e le aree di sosta), il centro sportivo comunale, comprese le aree di sosta, via Majorana (con aree di sosta), la rotonda del cimitero (incrocio via Principale – via Majorana), il centro polifunzionale, comprese le aree di sosta e l’isola ecologica di via Stelvio (gestita da Cem Ambiente).

