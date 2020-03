Coronavirus, un caso positivo a Solaro Un caso di positività al Coronavirus a Solaro. Lo comunica il sindaco Nilde Moretti che lo ha appreso dalla comunicazione ufficiale di Ats. Il cittadino è già in carico alle autorità sanitarie, attivati i protocolli di sicurezza.

Un caso di positività al Coronavirus a Solaro. Lo comunica il sindaco Nilde Moretti che lo ha appreso dalla comunicazione ufficiale di Ats: il cittadino di Solaro contagiato dal COVID-19 è stato già preso in carico dalle autorità sanitarie per le cure necessarie, Ats e Regione Lombardia hanno attivato tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste.

LEGGI Tutte le notizie sull’emergenza Coronavirus a Monza e in Brianza

Solaro: il sindaco Nilde Moretti

«Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno attivato i protocolli d’indagine consigliati in questi casi, mettendosi a disposizione delle autorità preposte, in attesa di ulteriori informazioni ed indicazioni. La cittadinanza sarà informata di tutti gli sviluppi del caso», si legge in una nota del municipio.



Il sindaco Moretti spiega: «In questo momento voglio rivolgermi a tutti i cittadini solaresi: è importante seguire le indicazioni già diffuse dalle autorità sanitarie e da Regione Lombardia e non farsi prendere dal panico. Io e l’amministrazione comunale ci fidiamo e ci affidiamo al Sistema sanitario nazionale che ha a sua disposizione personale, conoscenze e strumenti per affrontare nel migliore dei modi l’emergenza. Come Comune ci stiamo muovendo con prontezza sin dal momento dell’avviso e continueremo a monitorare la situazione».

La raccomandazione per tutti è di seguire tutte le indicazioni e i comportamenti suggeriti dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia, ovvero: lavarsi spesso le mani. (“Saranno messi a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”); evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti; è consigliato agli over65 di limitare al minimo le uscite su indicazione dell’assessorato alla Salute di Regione Lombardia usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA