Coronavirus, un caso positivo a Cesano Maderno: «Ha avuto contatti con la zona rossa»

Ha dato esito positivo al Coronavirus il tampone per cui il Comune di Cesano Maderno era in attesa di risposta. La comunicazione è arrivata nella mattina di venerdì 6 marzo e riguarda un uomo di 58 anni che ha avuto contatti con la zona rossa della Lombardia per motivi di lavoro.

Il vicesindaco Celestino Oltolini ha commentato come non si tratti di “un caso particolare di Cesano Maderno, ma collegato al focolaio già noto. Ats Brianza ha già contattato le persone collegate a lui direttamente o indirettamente”.

Nel pomeriggio di giovedì l’amministrazione aveva organizzato una conferenza stampa, in cui era stata data notizia del caso in attesa dell’esito, per fermare le voci che si rincorrevano sui social network di più casi di positività in città.

