Coronavirus, tutti negativi i test della giunta regionale dopo la positività di un assessore Tutti negativi i tamponi per l’accertamento del coronavirus effettuati lunedì mattina dai componenti della Giunta di Regione Lombardia.

Hanno dato tutti esito negativo i tamponi per l’accertamento del coronavirus effettuati lunedì mattina dai componenti della Giunta di Regione Lombardia a seguito della positività riscontrata nella notte per l’assessore Alessandro Mattinzoli. Lo ha riferito in serata l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

«I test sono stati eseguiti – spiega Gallera – in ottemperanza con le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per gli operatori pubblici che svolgono funzioni ritenute essenziali».

