Coronavirus: tampone obbligatorio per chi è rientrato in Brianza da Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 330 persone in lista Tampone obbligatorio per le persone di rientro nella provincia di Monza e Brianza da Gran Bretagna e Irlanda dopo la sospensione dei voli dal 20 dicembre al 6 gennaio 2021. Sono 330 i cittadini che si sono segnalato ad Ats Brianza.

Tampone obbligatorio per le persone di rientro nella provincia di Monza e Brianza da Gran Bretagna e Irlanda nelle due settimane al 20 dicembre, quando è entrata in vigore l’ordinanza del ministero della Salute che ha interdetto fino al 6 gennaio il traffico aereo dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord in virtù della recrudescenza in quei paesi dell’emergenza per l’alta contagiosità di una variante del coronavirus.

Sono 330 i cittadini che hanno segnalato ad Ats Brianza il soggiorno o transito in Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 6 dicembre. Tutti, più eventuali altri cittadini che si segnaleranno, verranno sottoposti a tampone molecolare nelle giornata del 23 e 24 dicembre al drive through di Monza viale Stucchi angolo viale Sicilia, dove è stato predisposto apposito box.

Le persone che rientrano in questo quadro, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente (attraverso apposito form presente sul sito di Ats Brianza) l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’Ats competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Ats Brianza sta già provvedendo a contattare e prendere appuntamento per l’effettuazione del tampone. Lo screening è utile per individuare, e isolare, eventuali positività e anche per accertare se vi sia la presenza (finora non rilevata) della variante inglese del Coronavirus.

