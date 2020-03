Coronavirus, Attilio Fontana in diretta: «Medici in arrivo. Nuovi dati? In linea con i precedenti. Subiamo attacchi alle nostre mascherine» La diretta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di domenica 22 marzo.

La diretta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di domenica 22 marzo. «Domenica pomeriggio arriveranno i medici da Cuba e un gruppo di medici e infermieri dalla Russia. A tutti dico grazie» ha esordito Fontana. «Oltre 1.500 medici hanno risposto al nostro appello di dare una mano in Regione». I dati sui contagi e sui morti? «In linea con quelli dei giorni scorsi» ha tagliato corto il governatore.

Nel merito dei provvedimenti: «C’è stata richiesta unanime in Regione, da parte di tutte le parti sociali e istituzionali, di provvedimenti più restrittivi. Va nella direzione di rendere più stringente l’impossibilità di contatti sociali. È la più restrittiva che una Regione possa fare, nelle sue possibilità. La gente deve capire che deve rimanere a casa: è questo il principale messaggio da lanciare. Noi siamo allo stremo del nostro personale medico e infermieristico. Dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio vada in discesa e non in salita».

Presente alla conferenza stampa anche il vice governatore Fabrizio Sala: «Il dato della mobilità continua a scendere, a sabato è il 32% in meno. Valuteremo poi i giorni feriali, ma crediamo che scenderà molto». «Le filiere importante, tutte le attività alimentari e sanitarie devono rimanere aperte. Un messaggio importante da lanciare. Lunedì chi deve andare a lavorare ci vada perché abbiamo bisogno tutti che vada. Ma l’industria sarà ferma per oltre il 50%».

Ancora Fontana: «Abbiamo subito attacchi alle forniture di mascherine dirette alla nostra regione, hanno rischiato di essere dirottate altrove. Succede anche questo».

