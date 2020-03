Coronavirus, positivo il sindaco di Triuggio Pietro Cicardi: in paese anche la prima vittima Un caso positivo al Coronavirus e una vittima a Triuggio. La persona positiva è il sindaco Pietro Cicardi.

«Devo informarvi che sto bene ma, dopo un controllo medico ieri pomeriggio, risulto essere positivo al Coronavirus - ha scritto il sindaco - Sto applicando il protocollo previsto per questi casi. Appena terminato il periodo di controllo e il periodo di quarantena, tornerò al mio posto di sindaco. Contemporaneamente sono venuto a sapere che un nostro concittadino è deceduto per Coroanvirus e, a nome dell’amministrazione comunale, rivolgo alla famiglia sentite condoglianze. Non abbiamo ad oggi comunicazione di altri casi. Per precauzione vi comunico che gli uffici comunali sono chiusi almeno fino a lunedì. La macchina amministrativa è comunque attiva in remoto per affrontare l’emergenza. Per comunicazioni urgenti contattare via mail settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it. Vi invito a rimanere a casa».

