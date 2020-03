Coronavirus, online la raccolta fondi per gli ospedali San Gerardo di Monza e di Vimercate La solidarietà va anche online sulla piattaforma Gofundme.com, e non solo, per aiutare gli ospedali di Monza e di Vimercate. Attivi anche il conto corrente “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus” e la raccolta dell’Asst Monza.

La solidarietà va anche online sulla piattaforma Gofundme.com e non solo per aiutare gli ospedali di Monza e Brianza, anche senza i volti famosi di Chiara Ferragni e Fedez a trascinare la raccolta fondi (come per il San Raffaele di Milano). Ospedali, Asst, Regione: diverse le iniziative.

Quella per l’ospedale San Gerardo di Monza è stata ideata lunedì dalle amiche Annalisa Colnago e Luana Saiu, un’osteopata e un’infermiera, e ha superato le 600 donazioni per oltre 20mila euro.

“In questo periodo così delicato dal punto di vista sanitario vogliamo anche noi fare qualcosa – scrivono - I fondi sanitari si stanno esaurendo, il materiale inizia ad essere carente, il personale lavora notte e giorno per sopperire a queste mancanze e per tutelare al meglio tutti coloro che hanno bisogno delle loro cure. Abbiamo pensato di aiutare l’Ospedale San Gerardo di Monza in questo periodo così critico per l’acquisto di materiale sanitario e dei presidi necessari per la terapia intensiva, mascherine, camici e tutto quel che serve a far sì che le procedure mediche si possano sempre svolgere al meglio. Anche una piccola donazione può fare la differenza! Tutto andrà bene! Aiutiamoci!”

La raccolta fondi per l’ospedale San Gerardo è qui .

Ancora all’inizio ma attiva anche quella per l’ospedale di Vimercate avviata da Alessandro Carzaniga.

“Diamo nel nostro possibile un aiuto importante all’Ospedale di Vimercate, impegnato in questo momento delicato nel contenimento e nella cura di tutte le persone dell’area del Vimercatese che hanno contratto il COVID-19. Insieme, tutti uniti per ripartire più forte di prima”, scrive nella presentazione.

La raccolta fondi per l’ospedale di Vimercate è qui .

È attivo anche il conto corrente “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus” (numero iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere strutture sanitarie, medici, infermieri e tutto il personale degli ospedali.

“Anche in questa occasione i lombardi hanno dimostrato il loro grande “coeur”. Al mio ufficio sono pervenute in questi giorni, infatti, migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori desiderosi di offrire il proprio contributo. Per ciò ho ritenuto utile chiedere a Bankitalia, che ringrazio per la celerità della risposta, l’apertura di un conto corrente dedicato. Ringraziando ancora tutti per la generosità che vorranno dimostrare assicuro che tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo”, comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Viste le numerose richieste di persone, associazioni, aziende private che vogliono sostenerci donando soldi o attrezzature, la Asst Monza avvia una raccolta fondi destinata alle necessità dell’emergenza”, fa sapere l’Azienda socio sanitaria cui fanno capo il San Gerardo e l’ospedale di Desio.

Chiunque potrà donare quello che può sul conto corrente della Asst Monza con l’Iban IT49L0306920407100000046081; BIC_SWIFT BCITITMM, Intesa San Paolo S.p.A.; Piazza Trento Trieste 10, Monza (MB); Specificando nella causale EMERGENZA CORONAVIRUS seguito da nome, cognome e codice fiscale del benefattore e da un contatto mail o telefonico.

Per informazioni sulle donazioni: Ufficio Affari Generali e Legali, dott.ssa Cinzia Ligrone, tel. 039.2339156; Ufficio Comunicazione, dott.ssa Elena Rivolta, tel. 039 2336635, e dott.ssa Veronica Todaro, tel. 039 2339890.

L’ammontare delle donazioni ricevute verrà costantemente comunicato sul sito della ASST Monza con l’importo aggiornato e con gli obiettivi raggiunti.

In campo anche Brianza per il Cuore per la rianimazione del San Gerardo: “Non possiamo essere indifferenti a questa emergenza. Tutti insieme possiamo aiutare il nostro importante reparto di rianimazione dell’Ospedale”.

La raccolta fondi è su Gofundme.com (CLICCA QUI) o bonifico a Brianza per Cuore Onlus; Cuasale: Donazione Reparto Rianimazione Ospedale San Gerardo; CREDITO VALTELLINESE; Via Zucchi 16, Monza; IBAN IT23D 05216 20404 0000 0001 0520.

