Coronavirus, l’ultimo bollettino del 2021: +4.568 nuovi positivi a Monza e Brianza, in Lombardia positività al 18% e 37 decessi

Sono 4.568 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 41.458 in Lombardia con 229.055 tamponi effettuati e un tasso di positività del 18%. È il bollettino della Regione di venerdì 31 dicembre 2021, l’ultimo dell’anno.

Ci sono +17 ricoverati in terapia intensiva (221) e +28 non in terapia intensiva (1.859). Sono 37 i decessi per un totale complessivo di 35.081 persone morte da inizio emergenza. Sei registrati a Monza e provincia (2.655).

I nuovi casi per provincia : Milano: 15.769 di cui 5.924 a Milano città; Bergamo: 3.429; Brescia: 3.504; Como: 2.363; Cremona: 1.194; Lecco: 1.172; Lodi: 1.220; Mantova: 1.128; Monza e Brianza: 4.568 ; Pavia: 2.152; Sondrio: 560; Varese: 3.209.

