Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +81 nuovi casi a Monza e in Brianza (4.974) L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 7 maggio 2020 sull’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 7 maggio 2020 sull’emergenza coronavirus. Sono 81 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e 689 quelli in Lombardia negli ultimi ufficiali dati forniti. In provincia il totale sale a 4.974, in regione le persone positive al Covid-19 hanno sfondato quota 80mila (80.089, con 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi). Sono stati +15.488 i tamponi effettuati (per un totale di 455.294).

Ancora 134 i decessi per un totale di 14.745 persone morte dall’inizio dell’emergenza. Stabile il numero delle terapie intensive, sempre 480, calano i ricoverati (-231, 5.848).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 11.622 (+35); ieri: 11.587 (+37); l’altro ieri: 11.550 (+12)

Brescia: 13.391 (+124); ieri: 13.267 (+99); l’atro ieri: 13.168 (+46)

Como: 3.440 (+39); ieri: 3.401 (+37); l’altro ieri: 3.364 (+32)

Cremona: 6.178 (+27); ieri: 6.151 (+21); l’altro ieri: 6.130 (+21)

Lecco: 2.419 (+38); ieri: 2.381 (+10); l’altro ieri: 2.371 (+11)

Lodi: 3.204 (+49); ieri: 3.155 (+41); ieri: 3.114 (+52)

Monza e Brianza: 4.974 (+81); ieri: 4.893 (+12); l’altro ieri: 4.881 (+31)

Milano: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città; ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città; l’altro ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città

Mantova: 3.221 (+4); ieri: 3.217 (+2); l’altro ieri: 3.215 (+14)

Pavia: 4.652 (+31); ieri: 4.621 (+70); l’altro ieri: 4.551 (+29)

Sondrio: 1.266 (+36); ieri: 1.230 (+7); l’altro ieri: 1.223 (+13)

Varese: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi; ieri: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi; l’altro ieri: 2.891 (+53)

E in corso di verifica 1756.

