Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +1 casi in provincia di Monza e Brianza (5.801)

L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 8 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. È 1 il nuovo caso positivo in provincia di Monza e Brianza, sono +71 in Lombardia. I casi provinciali salgono a 5.801 da inizio emergenza, in Regione sono 94.651.

I nuovi casi regionali sono l’esito di 10.675 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.103.015), 24 a seguito di test sierologici e 23 debolmente positivi specifica la nota istituzionale.

I guariti/dimessi sono 69.466 (+673), 67.241 guariti e 2.225 dimessi. Lieve calo nei ricoveri in terapia intensiva (-2, 34), -18 i ricoverati non in terapia intensiva (211).

In regione i decessi sono 12 per un totale complessivo di 16.725 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui a Milano città: 6

Bergamo: 30

Brescia: 9

Como: 2

Cremona: 3

Lecco: 1

Lodi: 4

Mantova: 4

Monza e Brianza: 1

Pavia: 1

Sondrio: 1

Varese: 1

