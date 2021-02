Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, la Lombardia resta zona gialla La Lombardia resta gialla. Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana: «Intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare piccoli focolai».

La Lombardia resta gialla. Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana via social nel giorno in cui è attesa la comunicazione del ministro Speranza sullo stato dei colori dell’Italia.

”Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare piccoli focolai -dice Fontana - Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini”.

Nel quadro regionale restano “zona rossa” fino al 24 febbraio 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, i comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia), Viggiù (Varese).

