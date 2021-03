Coronavirus, il sindaco di Vimercate: «Più 60 positivi in citta, preoccupa la situazione dell’ospedale» Numeri in salita per quanto riguarda i contagi da Covid a Vimercate nell’aggiornamento del sindaco Francesco Sartini: +60 positivi in una settimana, 166 in tutto. In un colloquio col nuovo direttore dell’Asst Brianza valutata come “preoccupante” la situazione dell’ospedale.

Numeri in salita per quanto riguarda i contagi da Covid a Vimercate. « Guardando i dati del nostro Comune devo con rammarico segnalare che in questa settimana abbiamo registrato il decesso di un nostro concittadino a causa del Covid. È sempre un momento di dolore, e porgo con affetto il cordoglio di tutta la città alla famiglia e ai conoscenti – ha detto il sindaco Francesco Sartini - In questa settimana 60 nostri concittadini hanno contratto il virus, mentre in 31 risultano guariti. Il numero dei positivi è di 166. Abbiamo registrato ancora una crescita del numero degli infetti, anche se in questa settimana risulta meno accentuata. La scorsa settimana avevamo registrato 99 nuovi cittadini infettati. I cittadini in quarantena sono 102».

Se in città i contagi crescono, la situazione non cambia nell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano. «Oggi ho avuto un breve e cordiale colloquio con il dottor Trivelli, nuovo direttore dell’Asst della Brianza, e quindi anche del nostro ospedale, ed abbiamo commentato l’andamento del contagio. Siamo in una situazione preoccupante, con i numeri dei ricoverati che tornano a salire a livelli critici. All’ospedale di Vimercate siamo ben oltre i 100 pazienti ricoverati per Covid e la tendenza è all’aumento. Non possiamo quindi permetterci di allentare l’attenzione e dobbiamo sperare che le nuove restrizioni portino un miglioramento», ha concluso Sartini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA