Coronavirus, il modulo nuovo per autocertificare gli spostamenti - SCARICA e STAMPA l Ministero dell’Interno ha aggiornato il modulo per l’autodichiarazione per certificare gli spostamenti dal proprio domicilio dopo le disposizioni del 25 marzo.

Il Ministero dell’Interno ha aggiornato il modulo per l’autodichiarazione per certificare gli spostamenti dal proprio domicilio alla luce delle ultime disposizioni contenute nel provvedimento con le misure per contenere la diffusione del coronavirus.

Il nuovo modulo specifica di “essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del presidente della Regione” e “delle sanzioni previste dal decreto legge del 25 marzo”.

L’autocertificazione si può scaricare e stampare dal sito Interno.gov.it oppure QUI (CLICCA)

